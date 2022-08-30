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GündemTürkiye'den Pakistan'a 5'inci yardım uçağı yola çıktı!
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Türkiye'den Pakistan'a 5'inci yardım uçağı yola çıktı!

Pakistan'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Milli Savunma Bakanlığınca, Türkiye'nin gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan beşinci uçağın da hareket ettiği bildirildi.

30.08.2022 - 01:49 |
Türkiye'den Pakistan'a 5'inci yardım uçağı yola çıktı!

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sel felaketlerinde zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan'a yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan beşinci uçağımız da Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti" denildi.

 

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