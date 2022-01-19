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Türkiye'den Kudüs'te Salihiye ailesinin zorla tahliyesine kınama

Dışişleri Bakanlığı, İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Salihiye ailesinin evlerinden zorla tahliye edilmesini kınadı.

19.01.2022 - 21:18 | | İHA
Türkiye'den Kudüs'te Salihiye ailesinin zorla tahliyesine kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan Salihiye ailesinin evlerinden zorla tahliye edilmesini kınıyoruz. Şeyh Cerrah semti başta olmak üzere, işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik alınan tahliye ve yerlerinden etme kararları uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırıdır.
İsrail’in Kudüs’ün demografik ve hukuki statüsünü aşındıran tek taraflı uygulamaları, iki devletli çözüm vizyonuna ve kalıcı barış zeminine zarar vermektedir” ifadelerine yer verildi.

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