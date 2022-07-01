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GündemTürkiye'den, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın GKRY'e yönelik işbirliği önerisine destek
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Türkiye'den, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın GKRY'e yönelik işbirliği önerisine destek

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'yle (GKRY) işbirliği yapılması önerisine destek verildiği belirtildi.

01.07.2022 - 23:18 | | (DHA)
Türkiye'den, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın GKRY'e yönelik işbirliği önerisine destek

Bakanlıktan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'ne ilettiği işbirliği önerilerine ilişkin yapılan açıklamada "KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın BM Genel Sekreteri'ne 1 Temmuz 2022 tarihinde gönderdiği mektupla ilettiği, Rum tarafıyla egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde işbirliği yapılmasını öngören önerilerini kuvvetle destekliyoruz. Bu önerilerin hayata geçirilmesi, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara katkı sunacağı gibi, aynı zamanda Ada'da mevcut iki Devlet arasında işbirliği tesis edilmesini sağlayarak, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik ortak bir zeminin oluşmasına vesile olacaktır" denildi.

 

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