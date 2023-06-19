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Türkiye'den İsrail'in saldırılarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail güçlerinin Cenin şehrinde gerçekleştirdikleri baskında aralarında çocukların da bulunduğu 3 Filistinlinin hayatını kaybetmesini şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

19.06.2023 - 13:46 |
Türkiye'den İsrail'in saldırılarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetleri hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “İsrail makamlarının yasadışı yerleşim faaliyetlerini artırmasını ve Batı Şeria’nın en az 19 beldesinde 4 bin 500 birimlik yeni yasadışı yerleşim yeri inşa edilmesi yönünde açıklanan planları kınıyoruz. İsrail Hükümeti’nin attığı, kalıcı barış zeminine ciddi zararlar veren, uluslararası hukuka ve yerleşik BM parametrelerine tamamen aykırı bu adımlar kabul edilemez. Türkiye, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasına yönelik, iki devletli çözüm çabalarını desteklemeye devam edecektir” denildi.

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