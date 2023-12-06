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Türkiye'den İsrail'in Doğu Kudüs'te konut planı onayına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs'te yaklaşık bin 800 konut inşa edilmesine yönelik planıyla ilgili açıklama yaptı. Bunun kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerin genişletmesini şiddetle kınandığı belirtildi.

06.12.2023 - 17:41 | | DHA
Türkiye'den İsrail'in Doğu Kudüs'te konut planı onayına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'İsrail makamlarının, bir yandan Gazze’deki sivil halka yönelik barbarca saldırılarını sürdürürken, diğer yandan işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimleri genişletmesini şiddetle kınıyoruz.

İsrail’in Doğu Kudüs’te 186 dönümlük bir alan üzerinde yaklaşık 1.800 konut inşa edilmesine yönelik planı onaylaması hiçbir şekilde kabul edilemez.

İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimcilerin Doğu Kudüs dâhil, Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik gerçekleştirdikleri terör ve şiddet eylemleri, İsrail’in Filistin halkını ve devletini yıldırma ve yıpratma stratejisinin somut birer göstergesidir.

İsrail’in yayılmacı zihniyeti, kalıcı barış zeminine ciddi zarar vermekte, uluslararası hukuk ihlallerine yenilerini eklemektedir.' denildi.

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