Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altındaki Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği provokatif saldırının şiddetle kınandığını açıkladı.
27.07.2023 - 12:08 |
Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı’nın radikal yerleşimcilerle ve İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyoruz.
Mescid-I Aksa'nın kudsiyetini ve uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden bu provokasyonlara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını gerekli önlemleri ciddiyetle almaya davet ediyoruz.