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Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altındaki Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği provokatif saldırının şiddetle kınandığını açıkladı.

27.07.2023 - 12:08 |
Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı’nın radikal yerleşimcilerle ve İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyoruz.

Mescid-I Aksa'nın kudsiyetini ve uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden bu provokasyonlara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını gerekli önlemleri ciddiyetle almaya davet ediyoruz.

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