Türkiye'den İsrail'e Gazze tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ordusu'nun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusu 24 saat içinde Gazze'nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu için 'kabul edilemez' açıklamasında bulundu.

Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze’nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez.Günlerdir ayrım gözetmeyen bombalamaya maruz kalan, topluca elektrikten, sudan ve gıdadan mahrum bırakılan 2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur.

İsrail’in bu vahim hatadan derhal geri dönmesini, Gazze’de sivil halka yönelik acımasız ve topyekûn eylemlerine hemen son vermesini bekliyoruz.

GAZZE'YE 'BOŞALTIN' EMRİ

Akdeniz kıyısındaki Gazze, 2007 yılından bu yana İsrail'in hava, kara ve denizden ablukası altında. 41 kilometre uzunluğunda, 10 kilometre genişliğindeki Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon insan yaşıyor, ki bunların yüzde 80'e yakını on yıllar boyunca durmadan genişleyen İsrail işgalinden kaçıp bölgeye sığınan mülteciler.

Haberin Devamı

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim Cumartesi günü Gazze sınırını aşıp büyük bir saldırıya girişmesine hava bombardımanlarıyla yanıt verdi. 365 kilometrekarelik Gazze'ye 6 bini aşkın bomba atıldı, çoğu çocuk ve kadın 1500'den fazla insan İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

İsrail, Perşembe günü gece yarısı Gazze'nin kuzeyinde yaşayan 1,1 milyon insanın güneye doğru gitmelerini isteyen bir emir yayınladı. Tahliye için bu akşam saat 23.00'e kadar süre tanıyan İsrail, analistlere göre Hamas'ın baskınında 1300 kişinin ölmesinin ardından hafta sonu kara operasyonuna başlayabilir.

Peki, İsrail'in tahliyesini istediği bölge neresi? Haritada kırmızı çizgiyle belirtilen Vadi Gazze'nin kuzeyinde kalan Gazze şehrinde yaklaşık 750 bin insan yaşıyor. Daha kuzeydeki Cebaliye ve çevresindeki nüfus ise yaklaşık 400 bin.

Birleşmiş Milletler, yaptığı yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler böyle bir hareketin yıkıcı insani sonuçlar doğurmadan gerçekleşmesinin imkansız olduğunu düşünüyor" dedi.

Haberin Devamı

BM tahliye kararının iptali için çağrıda bulunurken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BM) bugün öğleden sonra acil bir toplantı yapacağı konuşuluyor.

Gazze'nin elektrik ve suyunu kesen, yakıt ve gıda ikmaline izin vermeyip 2,3 milyon kişiye tam kuşatma uygulayan İsrail'in tahliye emrinin duyulmasıyla, kaos başladı. Uluslararası haber ajansları, ellerinde çantaları ve eşyalarıyla güneye doğru ilerleyen Gazzelilerin fotoğraflarını servis ediyor.

BÖLGEDE PANİK HAKİM

Al Jazeera, kuzey Gazze sakinleri tahliye emrine karşı ne yapacağını bulmaya çalışırken yollarda ambulanslar dışında hiçbir aracın olmadığını bildiriyor. İnternet kesintisi nedeniyle birçok Gazzelinin İsrail'in uyarısından haberdar olmadığını aktaran Al Jazeera, buna karşın Birleşmiş Milletler kuruluşları ve diğer uluslararası yardım kuruluşlarında görev yapanların tahliye emrini öğrenmesiyle paniğin yavaş yavaş yayıldığını duyurdu.

Haberin Devamı

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, dakikalar önce yaptığı açıklamada tahliye için kesin bir süre belirlemediklerini savundu, "Bunun zaman alacağını anlıyoruz" dedi.

"Sayılara bakıyoruz" diye konuşan ordu sözcüsü Hagari, güneye mümkün olduğunca güvenli bir geçiş için bombardımanı kontrol ettiklerini savundu ancak "Burası bir savaş bölgesi" ifadesini de kullandı.