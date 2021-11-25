Türkiye'den ihtiyaç sahibi ülkelere aşı hibesi! DSÖ'den teşekkür geldi

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu salgını ancak dayanışma ile yönetebiliriz. Zor bir kışla karşı karşıya iken Fahrettin Koca ve Türkiye'ye gerektiğinde koronavirüs hastalarını kabul etme, yoğun sağlık sistemleri ve yoğun bakım üniteleri olan Avrupa ülkelerini destekleme konusundaki cömert teklifi için minnettarım.

Türkiye, pandeminin başlamasından bu yana 160 ülkeye ve 29 uluslararası kuruluşa koronavirüs malzemesi sağlayarak ve 11 ülkeye 2 milyon doz aşı bağışlayarak küresel dayanışmanın olumlu bir örneğini oluşturdu. Dr. Koca'ya ve Türkiye teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

10 MİLYON DOZ AŞI HİBESİ

Bakan Koca sosyal medya üzerinden cevaplandırdığı mesajda şu ifadeleri kullandı: Pandeminin başından itibaren Türkiye’nin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası dayanışmaya verdiği katkıya dikkat çektiğiniz için teşekkür ediyorum. Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi daha yapacağımızın müjdesini de sizinle paylaşmak istiyorum.