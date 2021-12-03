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Türkiye'den GKRY Bakanlar Kurulu'na tepki: Asla fırsat verilmeyecektir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, “GKRY, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığını ihlal etmektedir” dedi.

03.12.2021 - 00:08 | | İHA
Türkiye'den GKRY Bakanlar Kurulu'na tepki: Asla fırsat verilmeyecektir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Bakanlar Kurulunun Doğu Akdeniz'de, ExxonMobil - Katar Petrolleri Ortaklığı’ndan Oluşan Konsorsiyuma, Türkiye’nin kıta sahanlığını ihlal ederek doğalgaz arama izni vermesine tepki gösterdi. Bilgiç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını görmezden gelerek, tek taraflı olarak ilan ettiği sözde 5 numaralı ruhsat sahası için ExxonMobil - Katar Petrolleri Ortaklığı’na doğalgaz arama izni verdiğine dair haberler, Doğu Akdeniz’de gerçekte kimin gerginlikten yana olduğunu bir kez daha açıkça göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Bilgiç, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Söz konusu ruhsat sahasının bir bölümü Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığını ihlal etmektedir. Öte yandan bu tek taraflı adım, Ada’nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerinin haklarını da görmezden gelmektedir. Türkiye, hiçbir yabancı ülkenin, şirketin veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla fırsat vermeyecek, ülkemizin ve KKTC’nin haklarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir.”

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