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Türkiye'den Filipinler’e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler’in orta ve güney bölgelerini etkisi altına alan Odette tayfununun çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü belirterek taziye mesajı yayımladı.

20.12.2021 - 00:33 | | İHA
Türkiye'den Filipinler’e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Filipinler’in orta ve güney bölgelerini etkisi altına alan Odette tayfununun çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine ve yüzbinlerce kişinin evlerini terketmesine yol açmasından derin üzüntü duyuyoruz.

Yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve dost Filipinler halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

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