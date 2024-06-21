Türkiye'den Ermenistan açıklaması: Filistin'i tanıma kararından memnuniyet duyuyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya gibi ülkelerin ardından Ermenistan'ın da Filistin devletini tanıma kararı almasından memnuniyet duyuyoruz. Daha önce de hep vurguladığımız gibi, Filistin'in tanınması, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir. Türkiye olarak, daha fazla ülkenin Filistin'i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz" denildi.