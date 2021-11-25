DoÄŸu Akdeniz'de TÃ¼rkiye'nin deniz gÃ¼venliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in kurulacak beÅŸ Sahil GÃ¶zetleme Ä°stasyonundan ikisinin yapÄ±mÄ±na baÅŸlandÄ±.

DoÄŸu Akdeniz'de bir yandan masada kalÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼m ararken, diÄŸer yandan sahada araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren TÃ¼rkiye, bÃ¶lgede gÃ¼venliÄŸi artÄ±rmak iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

Bu kapsamda Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len beÅŸ gÃ¶zetleme istasyonundan biri Mersin'in Anamur ilÃ§esine diÄŸeri ise Hatay Keltepe'de yapÄ±lÄ±yor.

KKTC'de Kimliklendirme ve Ä°zleme Merkezi ile Harekat Merkezinin kurulmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na da baÅŸlandÄ±. Harekat merkezlerinin kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde tamamlanacaÄŸÄ± belirtiliyor.

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Sahil GÃ¶zetleme Ä°stasyonu sisteminin Ã¶zellikleri de dikkat Ã§ekiyor. Ä°stasyonlar, emniyet bÃ¶lgesi tanÄ±mlama, seÃ§ilen gemi tipi iÃ§in giriÅŸ, Ã§Ä±kÄ±ÅŸ, hÄ±z ve ivmelenme alarmÄ±, gemilere ait kimlik ve seyir bilgisinin kontrolÃ¼, uzaktan kontrol sistemi, hareket algÄ±lama gibi donanÄ±ma sahip olacak. (TÃ¼rkiye Gazetesi)