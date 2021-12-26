GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemTürkiye'den Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama
HaberlerGündem Haberleri Türkiye'den Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama
ABONE OL

Türkiye'den Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da orduya bağlı 41 gönüllü ile sivilin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

26.12.2021 - 22:58 | | DHA
Türkiye'den Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden 41 kişi için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Burkina Faso'nun Loroum eyaletinin You bölgesinde düzenlenen terör saldırısında, Burkina Faso ordusuna bağlı 41 gönüllü ile sivilin hayatını kaybettiği bugün derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz."

GÜNCEL HABERLER

Düzce'de fabrika yangını! Valilikten açıklama geldi

Düzce'de fabrika yangını! Valilikten açıklama geldi

TEM otoyolunda durdurulan araçtan çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi

TEM otoyolunda durdurulan araçtan çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Mevlana, 748’inci vuslat yıldönümünde Gelibolu Mevlevihanesi’nde anıldı

Mevlana, 748’inci vuslat yıldönümünde Gelibolu Mevlevihanesi’nde anıldı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Düzce'de fabrika yangını! Valilikten açıklama geldi

Düzce'de fabrika yangını! Valilikten açıklama geldi

Sıradaki Haber
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 26 Aralık Süper Loto'da kazandıran numaralar...

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 26 Aralık Süper Loto'da kazandıran numaralar...

Sıradaki Haber
Fiji açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem

Fiji açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem

Sıradaki Haber
KDK, engelli memurun tayin sorununu çözdü!

KDK, engelli memurun tayin sorununu çözdü!

Sıradaki Haber