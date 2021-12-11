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Türkiye'den Bosna- Hersek'teki Sırp Entite Meclisi'nin kararlarına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Bosna- Hersek'in entitesi Sırp Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 'Bosna Hersek devlet kurumlarının yetkilerinin entite düzeyinde kurulacak paralel kurumlara devredilmesi' yönünde karlarına ilişkin, Türkiye'nin endişelerini açıkladı.

11.12.2021 - 20:25 | | Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)
Türkiye'den Bosna- Hersek'teki Sırp Entite Meclisi'nin kararlarına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Bosna- Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin dün aldığı karara ilişkin yazılı değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin, Balkanlar'da ve özellikle Bosna- Hersek'te barışın sürdürülmesi ve refahın artırılmasına yönelik çabalarda her zaman en ön saflarda yer aldığına dikkat çeken Bilgiç, söz konusu kararlara ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Sırp Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 10 Aralık 2021 tarihindeki özel oturumunda alınan kararlarla ilgili endişeleri Bosna- Hersek'in tüm dostları gibi biz de paylaşıyoruz. Entite Meclisi'nde alınan söz konusu kararların, anayasal ve hukuki çerçeve ve dolayısıyla Bosna- Hersek vatandaşlarının fazlasıyla hak ettikleri barışçı ve müreffeh gelecek için zararlı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu durum aynı zamanda Balkanların ve Avrupa'nın tümünün barış ve istikrarı için de bir sınama teşkil etmektedir.

Bosna- Hersek'in gerçek gündemi olan ekonomik kalkınma yoluna bir an evvel dönmesi için uluslararası toplumla birlikte gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu anlayışla, barışa ve refaha zarar verme sorumluluğunu taşıyacak olanları, tek taraflı eylemler yerine, anayasal ve hukuki çerçeveye riayet etmeye ve diyaloğa başvurmaya çağırıyoruz. Türkiye, Bosna- Hersek'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklemeye kararlıdır."

Bosna- Hersekli Sırp siyasetçilerin aldığı söz konusu kararlar, entite içerisinde paralel bir devlet oluşturulmasını öngörüyor. 

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