Türkiye'den Bosna-Hersek'e 'insani yardım' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Bosna-Hersek'in Jablanica şehrinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle, Türkiye'nin bölgeye her türlü insani yardımda bulunmaya hazır olduğunu açıkladı.
04.10.2024 - 19:50 | | ANKARA, (DHA)
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bosna-Hersek'in Jablanica şehrinde bugün meydana gelen yoğun yağışların ve toprak kaymasının neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Ülkemiz dost ve kardeş Bosna-Hersek'e her türlü insani yardımda bulunmaya hazırdır. Yerel makamlarla iş birliği halinde ihtiyaçların tespit edilerek, yardımların ulaştırılmasına yönelik çalışmalarımız sürmektedir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Bosna-Hersek halkına başsağlığı diliyoruz" denildi. (DHA)