GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Türkiye ve Irak arasında 'göç ve gönüllü geri dönüşte iş birliği' mutabakatı

Türkiye ve Irak arasında 'göç ve gönüllü geri dönüşte iş birliği' mutabakatı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Irak Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanı Evan Faiq Jabro ile 'Göç ve Gönüllü Geri Dönüş Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı' imzaladıklarını açıkladı

02.10.2024 - 17:35 | | DHA
Türkiye ve Irak arasında 'göç ve gönüllü geri dönüşte iş birliği' mutabakatı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Irak Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanı Sayın Evan Faiq Jabro ve kıymetli heyetiyle bir araya geldik. Ülkemizdeki Iraklıların kendi ülkelerine gönüllü geri dönüşleriyle ilgili Bakanlıklarımız arasında 'Göç ve Gönüllü Geri Dönüş Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı' imzaladık. Mutabakat zaptı kapsamında, düzensiz göçle mücadele için iş birliği yapılacak. İmzaladığımız mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. 

GÜNCEL HABERLER

Site sakinlerinden, belediyenin kararına karşı nöbet tutmaya başladı

Site sakinlerinden, belediyenin kararına karşı nöbet tutmaya başladı

Ablasını darbettiğini öne sürdüğü eniştesini tabancayla vurarak öldüren sanığa 12 yıl hapis cezası

Ablasını darbettiğini öne sürdüğü eniştesini tabancayla vurarak öldüren sanığa 12 yıl hapis cezası

Ağrı'da meydana gelen araç kazasında 1 asker şehit oldu

Ağrı'da meydana gelen araç kazasında 1 asker şehit oldu