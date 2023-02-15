Türkiye Tek Yürek… Ortak yayında yardım kampanyası

Başta Kahramanmaraş ile Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Elazığ’ı etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye, ortak yayında tek yürek oluyor.

Sevilen dizi ve program yüzlerinin canlı yayında topladığı yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.

Siz de yardım seferberliğine bu banka hesapları üzerinden katılabilirsiniz.

Bağış için; 0212 707 01 00

IBAN: TR26 0001 0021 1000 0028 6852 62

USD IBAN: TR96 0001 0021 1000 0028 6852 63

EURO IBAN: TR75 0001 0017 4555 5555 5553 62

AFAD | 'TEKYÜREK' YAZIP 1866

KIZILAY | 'TEKYÜREK' YAZIP 2668