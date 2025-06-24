Türkiye tarımında yeni dönemin kapıları açılıyor! İlk kez hasat edildi, kurak bölgelerde yüksek verim sağlıyor
24.06.2025 - 13:57Güncellenme Tarihi:
Uşak, Türkiye tarımında yepyeni bir sayfa açıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı'nın büyük bir başarıya imza atarak geliştirdiği kuraklığa dayanıklı "Demirhan" buğdayı ile "Avcı2002" ve "Sinanbey" arpa tohumları, Susuzören köyündeki tarlalarda ilk kez hasat edildi. Bu yerli ve milli tohumlar, zorlu iklim koşullarına rağmen yüksek verim vaat ederek, hem çiftçilerimize umut oluyor hem de Türkiye'nin gıda güvenliğine önemli katkılar sunuyor.