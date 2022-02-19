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Türkiye Somali’deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Beledweyne şehrinde düzenlenen canlı bomba saldırısını şiddetle kınadığını açıkladı.

19.02.2022 - 20:57 |
Türkiye Somali’deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Somali'nin Beledweyne şehrinde bugün (19 Şubat) düzenlenen canlı bomba saldırısında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 15’ten fazla yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Ülkedeki seçim sürecini sekteye uğratmaya yönelik son dönemde artan menfur terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Somali Hükümeti ve halkına taziyelerimizi sunuyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali’nin yanında durmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

 

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