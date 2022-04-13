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Türkiye resmen harekete geçti! Yerli üretimi yapılacak, Bakan Koca açıkladı

Türkiye resmen harekete geçti. Yerli üretim yapılacak. Bakan Koca son dakika açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada insülinin Türkiye'de üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu. Bakan Koca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun firmalara çağrıda bulunduğunu da duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

13.04.2022 - 23:28 |
Türkiye resmen harekete geçti! Yerli üretimi yapılacak, Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından,"İnsülin Türkiye'de üretilecek. Kronik bir hastalık olan Diyabette hayati öneme sahip İnsülin’in yerli üretimi için harekete geçtik. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu firmalara çağrıda bulundu. Kendi Covid-19 aşımızın üretiminden sonra sıra İnsülin’in yerlileşmesinde" açıklamasında bulundu.

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