Türkiye resmen harekete geçti! Yerli üretimi yapılacak, Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından,"İnsülin Türkiye'de üretilecek. Kronik bir hastalık olan Diyabette hayati öneme sahip İnsülin’in yerli üretimi için harekete geçtik. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu firmalara çağrıda bulundu. Kendi Covid-19 aşımızın üretiminden sonra sıra İnsülin’in yerlileşmesinde" açıklamasında bulundu.

İNSÜLİN TÜRKİYE’DE ÜRETİLECEK! Kronik bir hastalık olan Diyabette hayati öneme sahip İnsülin’in yerli üretimi için harekete geçtik. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu firmalara çağrıda bulundu. Kendi Covid-19 aşımızın üretiminden sonra sıra İnsülin’in yerlileşmesinde! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 13, 2022