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GündemTürkiye ile ABD arasında kritik temas! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşıyla görüştü
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Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşıyla görüştü

22.01.2025 - 21:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fidan, mevkidaşına yeni görevinde başarılar diledi.

Türkiye ve ABD'nin, iki müttefik olarak işbirliklerini karşılıklı saygı ve güven temelinde yürütme yönündeki kararlılığını vurgulayan Fidan ve Rubio, bölgesel konularda eş güdüm içinde hareket etmenin önemine değindi.

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