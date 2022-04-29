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Türkiye harekete geçti! F-16 hamlesi geldi

Türkiye harekete geçti. Türkiye’nin istediği F-16 Blok 70 savaş uçakları ve modernizasyon talebine ABD'den olumlu sinyal gelmişti. Bu gelişmenin üzerine Türkiye yeni bir adım daha attı

29.04.2022 - 21:51 |
Türkiye harekete geçti! F-16 hamlesi geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye F-16 tipi savaş uçaklarının satılması için adım attı.

Bakanlık, Kongre'ye gönderdiği tavsiye mektubunda, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye potansiyel F-16 savaş uçağı satışının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağını ve aynı zamanda NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğine inandığını belirtmişti.

TÜRKİYE'DEN YENİ F-16 ADIMI

Türkiye ve ABD arasında F-16 görüşmelerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mevcut uçakların modernizasyonu için ve yeni nesil uçakların satışı için pazarlık yapılıyor. Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın'ın önümüzdeki günlerde ABD'ye gitmesi bekleniyor. İbrahim Kalın, Kongre üyeleri ile F-16 satışını görüşecek.

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