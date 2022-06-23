Türkiye harekete geçti! Bakan Akar 'İstanbul planı'nı açıkladı

Gıda yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkamaması nedeniyle, dünya genelinde hububat krizi yaşanıyor. Liman çevresine döşenen mayınlar ve çatışmalar, sorunun çözümünü daha da zorlaştırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüme yönelik diplomatik çalışmaları sürerken, Milli Savunma Bakanlığı da Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü için "kırmızı hat" diplomasisini hayata geçirmişti.

TAHIL KORİDORUNDA "İSTANBUL PLANI"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş bir açıklama geldi. Bakan Akar, tahıl koridoru için, "İstanbul'da harekat merkezi kurulması noktasında görüş hakim" ifadelerini kullandı.