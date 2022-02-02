TÃ¼rkiye bu vahÅŸeti konuÅŸuyor Sosyal medya fenomenine iÅŸkence, fotoÄŸraflarÄ± tek tek paylaÅŸtÄ±

Sosyal medya fenomeni Ä°rem Ay, boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Berkay S. tarafÄ±ndan sistematik olarak psikolojik ve fiziki ÅŸiddete maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek Instagram hesabÄ±ndan yardÄ±m istedi.

Ä°ren Ay sosyal medya hesabÄ±ndan uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddeti yansÄ±tan bir dizi kare yayÄ±nladÄ±. FotoÄŸraflardan birinde Berkay S.'nin kesici bir aletle yaraladÄ±ÄŸÄ± Ay'Ä±n baÅŸÄ±nda beklediÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bir baÅŸka fotoÄŸraf ise Berkay S.'yi yerde baygÄ±n yatan Ä°rem Ay'Ä±n baÅŸÄ±nda gÃ¼lerek selfie Ã§ekerken yansÄ±tÄ±yor.

"ACI Ã‡EKMEK NE DEMEKMÄ°Åž ASIL ÅžÄ°MDÄ° ANLIYORUM"

Ä°rem Ay, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iÅŸkence dolu gÃ¼nleri ÅŸu sÃ¶zlerle ifade etti:

* Ben susarsam, 'susma ve korkma' dediÄŸim her kadÄ±n sindirilir ve susar. Korkmuyorum. BaÅŸkasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na gelince ses Ã§Ä±karmak kolayken kendi baÅŸÄ±na gelince utanÄ±yor ve geri duruyorsun. UtanmasÄ± gereken sen deÄŸilsin. Åžiddetin her tÃ¼rlÃ¼sÃ¼ne hayÄ±r. Bir de Ã¼stÃ¼ne gÃ¼lÃ¼mseyerek selfie Ã§ekilenine.

* AcÄ± Ã§ekmek ne demekmiÅŸ asÄ±l ÅŸimdi anlÄ±yorum. AcÄ± Ã§ekmek bayÄ±lana kadar dayak Yemek deÄŸildi. Ayaktaki cam kesiÄŸine eczanede dikiÅŸ attÄ±rmak deÄŸildi. AsÄ±l acÄ± kalbi baÅŸtan aÅŸaÄŸÄ± sancÄ±lara boÄŸan, insanÄ± sÄ±rrÄ±nÄ± kimselere anlatamadan Ã¶lmeyi arzulatan bir ÅŸeydi.

ANNESÄ° DE CÄ°NAYETE KURBAN GÄ°TMÄ°Åž

Sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k infial yaratan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin ardÄ±ndan binlerce kullanÄ±cÄ±, Ä°rem'e destek mesajlarÄ± atarken Berkay S.'ye tepki gÃ¶sterdi. AyrÄ±ca Ä°rem'in kÄ±z kardeÅŸi Dilan Ay, "Annemi kurban ettim ama kardeÅŸimi etmeyeceÄŸim" paylaÅŸÄ±mÄ± yaparak adalet Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Dilan Ay ayrÄ±ca ÅŸu paylaÅŸÄ±mlarda bulundu:

* KardeÅŸimi gÃ¼Ã§sÃ¼z ve yalnÄ±z sanarak hastalÄ±k/sapkÄ±nlÄ±k dolu fikirlerinizle uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her davranÄ±ÅŸÄ±n cezasÄ±nÄ± yargÄ±da Ã§ekeceksiniz. Biz utanmÄ±yoruz yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±zdan. Siz yaÅŸattÄ±klarÄ±nÄ±zdan utanÄ±n. SusmayacaÄŸÄ±z!

* Bana gÃ¼nlerdir kardeÅŸimin neden hesabÄ±nÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± soruyordunuz. CevabÄ±nÄ± ÅŸimdi vereyim; kendine gelmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. ArtÄ±k eski eÅŸi olan Berkay S. tarafÄ±ndan uÄŸradÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m fiziksel ve psikolojik ÅŸiddetin hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z

* ZamanÄ±nda annemi boÄŸarak Ã¶ldÃ¼ren katili de paylaÅŸmaya utanmÄ±ÅŸtÄ±m. Sanki benim bir ayÄ±bÄ±m varmÄ±ÅŸ gibi. ArtÄ±k hiÃ§bir ÅŸeyden korkmuyorum. Ä°nceldiÄŸi yerden kopsun. Annemi kurban ettim ama kardeÅŸimi etmeyeceÄŸim. Herkes bunu bÃ¶yle bilsin.

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