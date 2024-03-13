Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kedi Eros'un katili İbrahim Keloğlan için tutuklama talebi

Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatlarının yanı sıra Ak Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba da katıldı. Duruşma salonuna alınmayan onlarca hayvansever duruşmanın olduğu koridorda izdiham oluşturdu. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri almasına rağmen mahkeme salonunun kapısının yumruklarla zorlanmasının ardından duruşma büyük salona alındı. Hayvanseverler ‘Katil İbrahim ve Eros için adalet’ sloganları attı. Adliyenin büyük salonu önünde toplanan kalabalık duruşmanın başlamasını bekledi. İbrahim Keloğlan, ifadesinde "Kendimi kaybettim. Ben ve eşim insan içine çıkamayacak hale geldi" dedi. Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanığın cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti. Mahkeme karar için ara verdi.

Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatlarının yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba da katıldı. Duruşma salonuna alınmayan onlarca hayvansever duruşmanın olduğu koridorda izdiham oluşturdu. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri almasına rağmen mahkeme salonunun kapısının yumruklarla zorlanmasının ardından duruşma büyük salona alındı.

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Hayvanseverler ‘Katil İbrahim ve Eros için adalet’ sloganları attı.

KEDİ KATİLİNİN İFADESİ: KENDİMİ KAYBETTİM

İbrahim Keloğlan, ifadesinde "Kendimi kaybettim. Ben ve eşim insan içine çıkamayacak hale geldi" dedi.

CNN TÜRK muhabiri duruşmadaki gelişmeleri canlı yayında aktardı:

"Çok ilginç bir savunma yaptı İbrahim Keloğlan. İbrahim Keloğlan şu ifadeleri kullandı; 'Ben çok pişman oldum. Dağlara gidip kedilere köpeklere mama dağıtıyorum. Psikolojik destek almaya başlayacağım. Olay anından önce cinnet geçirmiştim, eşimle sorunlarımız vardı. O yüzden olayı gerçekleştirdim. Ailem, eşim, ben hedef alınıyoruz, korkuyoruz. Çok pişmanım. Hakkımda söylenen iftiralara da katılmıyorum.' Sanık avukatı da savunmasını yaptı, 'Müvekkilim de ben de hayvanseveriz' dedi.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu sözcüsü, kronometresini açarak, 'Ben sözlerime başlamamın üzerinde 4 dakika geçti. Sanık hala Eros'u tekmeliyordu' dedi."

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