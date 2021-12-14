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Türk bayrağını koparan turist, adliyeye sevk edildi

Karaköy'de Türk bayrağını koparan 2 turist gözaltına alındı. Turistlerden biri, Bayrağımıza herhangi bir olumsuz hareketi olmadığından serbest bırakılırken E.K. ise “Devlet Egemenliği Alametlerini Aşağılama" suçundan adli makamlara sevk edildi.

14.12.2021 - 11:31 | | ​Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Türk bayrağını koparan turist, adliyeye sevk edildi

Beyoğlu Karaköy Yeraltı Çarşısı'nda Cuma günü asılı bulunan Türk Bayrağını koparan 3 turistten ikisi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.L.M.A isimli kişinin, bayrağımıza herhangi bir olumsuz hareketi olmadığından serbest bırakılırken, E.K. ise “Devlet Egemenliği Alametlerini Aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi. Olaya karışan üçüncü şüpheli R.C.M.'nin olayın hemen ardından yurtdışına çıktığı öğrenildi.

 

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