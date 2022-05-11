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Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonunda 4 sÄ±ÄŸÄ±nak imha edildi

Tunceli'de Eren Abluka-7 Operasyonu'nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin kullandÄ±ÄŸÄ± 4 sÄ±ÄŸÄ±nakÂ imha edildi.Â

11.05.2022 - 19:46 |
Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonunda 4 sÄ±ÄŸÄ±nak imha edildi

Tunceli'de, 28 Nisan 2022 tarihinde baÅŸlatÄ±lan Eren Abluka-7 Åžehit Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Burak Tortumlu Operasyonu 622 personel ve 40 operasyonel timle devam ediyor. OvacÄ±k kÄ±rsalÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen arazi arama- tarama faaliyetlerinde, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin kullandÄ±ÄŸÄ± 4 sÄ±ÄŸÄ±nak tespit edildi. SÄ±ÄŸÄ±naklar, iÃ§erisindeki yaÅŸam malzemeleriyle imha edildi.

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