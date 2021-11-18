Tunceli’de teröristlerin kullandığı 8 mağara imha edildi
Tunceli’nin Hozat ve Pülümür ilçelerinde düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı öğrenilen 8 sığınak ve bir mağara kullanılamaz hale getirildi.
18.11.2021 - 00:13 | | AA
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Hozat ve Pülümür ilçesi kırsalında teröristlere operasyon düzenledi.
Arazide arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen biri 11 odalı olmak üzere 8 sığınak ve bir mağara tespit etti.
Jandarma ekiplerince imha edilen sığınaklar ve mağarada yapılan aramada, çok sayıda yaşam malzemesi ve gıda ele geçirildi.