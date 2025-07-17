GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTunceli'de 2 yıl emek verdi, saniyeler içinde 200 tanesi birden öldü
HaberlerGündem Haberleri Tunceli'de 2 yıl emek verdi, saniyeler içinde 200 tanesi birden öldü

Tunceli'de 2 yıl emek verdi, saniyeler içinde 200 tanesi birden öldü

17.07.2025 - 10:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Serhat Ozan YILDIRIM/ OVACIK (Tunceli), (DHA)

Tunceli'de 2 yıl emek verdi, saniyeler içinde 200 tanesi birden öldü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yıldırım kabusu yaşandı. 2 bin 500 rakımlı yaylaya yıldırım düşmesi sonucu 200 küçükbaş hayvan telef oldu. Yıldırımın düşmesiyle birlikte aniden ortaya çıkan durum, bölgedeki çobanlar ve hayvan sahipleri arasında büyük üzüntüye yol açtı.

Olay, Ovacık ilçesine bağlı 2 bin 500 rakımlı Gani Kasik Yaylasında meydana geldi. Bölgede etkili olan yağmurun ardından, yaylaya yıldırım düştü. Sürüye isabet eden yıldırım sonucu Mürsel Bulut’a ait 200 küçükbaş öldü. Olayın ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından zarar tespit çalışması başlatıldı.

İLGİLİ HABER

Eskişehir'de yeni dolmuş ücreti belli oldu! İşte zamlı fiyat ve tarihi
Eskişehir'de yeni dolmuş ücreti belli oldu! İşte zamlı fiyat ve tarihi

Hayvanlarına 2 yıl boyunca emek verdiğini ifade eden Bulut, “Bu dağlarda zor şartlarda üretim yaparak geçimimizi sağlıyorduk. Yıldırım düştü ve 200 koyunum telef oldu. Benim 2 yıllık emeğim gitti. Mağdurum. Lütfen bana yardım edin” dedi

Tuncelide 2 yıl emek verdi, saniyeler içinde 200 tanesi birden öldü

Güncel Haberler

Elazığ'da yılda bir kez üretiyor: 300 metrekarede başladı, 4 yılda köyüne tesis kurdu!
#Ekonomi

Elazığ'da yılda bir kez üretiyor: 300 metrekarede başladı, 4 yılda köyüne tesis kurdu!

Türkiye'yi ayağa kaldıran facia sonrası mahkemede söyledi: Tahliyemi istemiyorum
#Gündem

Türkiye'yi ayağa kaldıran facia sonrası mahkemede söyledi: Tahliyemi istemiyorum

Kapıya gelen turistler şaştı kaldı: Antalya'da kapatılma kararının nedeni belli oldu
#Gündem

Kapıya gelen turistler şaştı kaldı: Antalya'da kapatılma kararının nedeni belli oldu