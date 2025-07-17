Tunceli'de 2 yıl emek verdi, saniyeler içinde 200 tanesi birden öldü
17.07.2025 - 10:53Güncellenme Tarihi:
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yıldırım kabusu yaşandı. 2 bin 500 rakımlı yaylaya yıldırım düşmesi sonucu 200 küçükbaş hayvan telef oldu. Yıldırımın düşmesiyle birlikte aniden ortaya çıkan durum, bölgedeki çobanlar ve hayvan sahipleri arasında büyük üzüntüye yol açtı.
Olay, Ovacık ilçesine bağlı 2 bin 500 rakımlı Gani Kasik Yaylasında meydana geldi. Bölgede etkili olan yağmurun ardından, yaylaya yıldırım düştü. Sürüye isabet eden yıldırım sonucu Mürsel Bulut’a ait 200 küçükbaş öldü. Olayın ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından zarar tespit çalışması başlatıldı.
Hayvanlarına 2 yıl boyunca emek verdiğini ifade eden Bulut, “Bu dağlarda zor şartlarda üretim yaparak geçimimizi sağlıyorduk. Yıldırım düştü ve 200 koyunum telef oldu. Benim 2 yıllık emeğim gitti. Mağdurum. Lütfen bana yardım edin” dedi