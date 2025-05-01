GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTunceli Devlet Hastanesi’nde yangın paniği! Hastalar tahliye edildi
HaberlerGündem Haberleri Tunceli Devlet Hastanesi’nde yangın paniği! Hastalar tahliye edildi

Tunceli Devlet Hastanesi’nde yangın paniği! Hastalar tahliye edildi

01.05.2025 - 11:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Tunceli Devlet Hastanesi’nde yangın paniği! Hastalar tahliye edildi

Tunceli Devlet Hastanesi’nde, zemin katta bulunan oksijen tüplerinin dolum yapıldığı bölümde yangın çıktı. Hastalar, tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Tunceli Devlet Hastanesi’nin zemin katında oksijen tüplerinin dolum yapıldığı bölümde, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hastanenin içini duman kapladı. İhbarla hastaneye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hastanede tedavi gören yaklaşık 40 hasta ise sedyelerle ve yataklarla hastanenin açık otopark alanına tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Binanın içine dolan dumanın tahliyesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi. 

Güncel Haberler

TEKNOFEST KKTC nefes kesen uçuş gösterisiyle başladı
#Ekonomi

TEKNOFEST KKTC nefes kesen uçuş gösterisiyle başladı

Hastanede çalışan işçi, kırılan monitörün ücretini KDK kararıyla geri aldı
#Gündem

Hastanede çalışan işçi, kırılan monitörün ücretini KDK kararıyla geri aldı

Bakan Uraloğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
#Ekonomi

Bakan Uraloğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması