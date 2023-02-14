Tüm Türkiye'de kara avcılığı durduruldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "20 Ağustos 2022 ile 05 Mart 2023 tarih aralığını kapsayan 2022-2023 Av Dönemi, yaban hayatı ve yaşam alanlarının deprem felaketinden olumsuz etkilenmesi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yeniden değerlendirildi. Bu kapsamda, ülkemizin önemli doğal kaynaklarından olan av ve yaban hayatının korunması maksadıyla 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 5 ve 12'nci maddeleri gereği, kara avcılığının bugünden itibaren durdurulması kararlaştırıldı" denildi.