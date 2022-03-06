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Trafik magandalarÄ± trafiÄŸi birbirine kattÄ±

BeyoÄŸlu'nda bir grup otomobilleriyle yol kapatÄ±p yÃ¼ksek sesli mÃ¼zik eÅŸliÄŸinde dans etti. O anlar cep telefonu kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.Â

06.03.2022 - 12:57 | | Ã–zgÃ¼r EREN-Hasan YILDIRIM / Ä°STANBUL, (DHA)
Trafik magandalarÄ± trafiÄŸi birbirine kattÄ±

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BeyoÄŸlu'nda bir grup geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde gece saatlerinde otomobilleriyle yolu trafiÄŸe kapatÄ±p araÃ§larÄ±ndan bulunan Ã¶zel ses sistemleriyle yÃ¼ksek sesle mÃ¼zik dinledi. Yolun trafiÄŸe kapanmasÄ±yla diÄŸer araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri uzun sÃ¼re beklemek zorunda kaldÄ±. Grupta bulunan bir kadÄ±n ise otomobilin Ã¼zerine Ã§Ä±karak bir sÃ¼re dans etti.

Trafik magandalarÄ± trafiÄŸi birbirine kattÄ±

Ã‡evrede bulunan bazÄ± kiÅŸiler ise grubun yÃ¼ksek sesli mÃ¼zik dinleyip eÄŸlenmesini meraklÄ± gÃ¶zlerle izledi. Yolu kapatarak yÃ¼ksek sesle mÃ¼zik dinlemenin diÄŸer adresi ise SÄ±raselviler Caddesi'ydi. Yine bir grup otomobilleriyle caddeyi trafiÄŸe kapatarak yÃ¼ksek sesle mÃ¼zik dinledi. 5 kiÅŸi ise otomobilin Ã¶nÃ¼nde yÃ¼ksek sesli mÃ¼zik eÅŸliÄŸinde cadde ortasÄ±nda dans etmesi cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.Â 

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