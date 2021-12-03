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Trafiğe girmek istemedi, yolcuları araçtan indirdi! 'Gel sen sür'

İstanbul Beşiktaş'ta, Maçka'dan Kuruçeşme'ye trafik nedeniyle gitmek istemeyen taksi sürücüsü yolcuları araçtan indirdi. Mesafenin trafik nedeniyle 26 dakika süreceğini söyleyen taksici, “Senin şoförlüğün var mı? Gel sen sür arabayı" dedi.

03.12.2021 - 12:16 | | DHA
Trafiğe girmek istemedi, yolcuları araçtan indirdi! 'Gel sen sür'

Yolcunun cep telefonuyla görüntülediği olay Beşiktaş'ta yaşandı. Maçka'dan Kuruçeşme'ye gitmek isteyen iki kişi, bir taksiyi durdurdu. Kuruçeşme'ye gideceklerini söylemeleri üzerine taksi sürücüsü yolculara yolculuk süresinin 26 dakika olduğunu söyleyerek yolcuları araçtan indirmek istedi.

26 dakika sürede havalimanına gittiğini söyleyen taksi sürücüsü yolcuya, “Senin şoförlüğün var mı? Gel sen sür arabayı" dedi.

Taksici, gitmemekte ısrar edince yolcular şikayetçi olacaklarını söyleyerek taksiden indi.

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