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Trabzon'da park halindeki minibüs kayarak şarampole devrildi 5 kişi yaralandı

27.05.2025 - 18:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Trabzon'da park halindeki minibüs kayarak şarampole devrildi 5 kişi yaralandı

Trabzon'da park halindeki minibüsün, yolcu aldığı sırada kayarak şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 61 D 0450 plakalı minibüs sürücüsü Fatih K, Üniversite Mahallesi'nde aracı park ederek yolcu beklemeye başladı.

Sürücüsünün dışarıda bulunduğu sırada aniden hareket eden minibüs, yolun alt kısmındaki şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüste bulunan 3 yolcu ile araca binmeye çalıştıkları sırada düşerek yaralanan 2 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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