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Tokat'ta ölen yakınları için 15 ton karpuz dağıttılar!

18.07.2025 - 16:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Tokat'ta ölen yakınları için 15 ton karpuz dağıttılar!

 Tokat'ın Erbaa ilçesinde ölen yakınları için akrabalarının üreticiden aldığı 15 ton karpuz, ücretsiz olarak vatandaşlara verildi.

 Tokat'ın Erbaa ilçesinde ölen yakınları için akrabalarının üreticiden aldığı 15 ton karpuz, ücretsiz olarak vatandaşlara verildi.

Tokatta ölen yakınları için 15 ton karpuz dağıttılar

İlçede geçen yıl hayatını kaybeden Hacı Mustafa Canbaz için akrabaları, Erbaa'da üretimi yapılan 15 ton karpuzu üreticiden satın aldı.

Tokatta ölen yakınları için 15 ton karpuz dağıttılar

Karpuzlar, traktörlerle ilçedeki 3 camiye getirilerek cuma namazının ardından vatandaşlara ücretsiz olarak verildi.

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Tokat'ta ölen yakınları için 15 ton karpuz dağıttılar!
#Gündem

Tokat'ta ölen yakınları için 15 ton karpuz dağıttılar!