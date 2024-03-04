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Tokat'ta Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı;4 yaralı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici seçim çalışmalarını yürüttüğü Tokat’ın Reşadiye ilçesinde trafik kazası geçirdi, Destici Reşadiye Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat’a sevk edildi.

04.03.2024 - 14:26 | | TOKAT (İHA)
Tokat'ta Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı;4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Destici, makam otomobili ile Tokat’ın Niksar ilçesine hareket halindeyken Reşadiye ilçesi yakınlarında otomobilin yoldan çıkarak bariyerlere çarpması sonucu kaza geçirdi.

Tokatta Mustafa Desticinin içinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı;4 yaralı

Destici ve araçta bulunan diğer 3 kişi ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Destici burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ambulansla hastaneye sevk edilen Destici sedye üzerinde hastaneye giriş yaptı. Destici ve kazada yaralanan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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