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Tokat'ta, biri köy muhtarı, 3 kişinin silahla vurulmuş cesetleri bulundu

Tokat'ta köy muhtarı Bahattin Karnak (47) ile Halil Kargın (52) ve Aydın Karnakın (45) tabancayla vurulmuş cesetleri bulundu. Aydın Karnak'ın, kuzeni Bahattin Karnak ile Halil Kargın'ı öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor.

17.11.2022 - 10:33 | | Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
Tokat'ta, biri köy muhtarı, 3 kişinin silahla vurulmuş cesetleri bulundu

Merkeze bağlı Eskiköyde saat 01.00 sıralarında, bir ahırın yakınındaki aracın yanında 3 kişinin cansız bedeninin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Tokatta, biri köy muhtarı, 3 kişinin silahla vurulmuş cesetleri bulundu

Yapılan incelemede köy muhtarı Bahattin Karnak, kuzeni Aydın Karnak ile Halil Kargın'ın tabanca ile vurularak öldürüldükleri belirlendi.

Tokatta, biri köy muhtarı, 3 kişinin silahla vurulmuş cesetleri bulundu

Olay yeri ekiplerinin yaptığı ilk inceleme ve elde edilen bulgular doğrultusunda Aydın Karnak'ın, diğer 2 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendiriliyor.

Tokatta, biri köy muhtarı, 3 kişinin silahla vurulmuş cesetleri bulundu

Yapılan çalışmanın ardından ölen 3 kişinin cesetleri, otopsi işlemleri için Tokat Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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