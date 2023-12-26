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Tokat’ta 2 kız çocuğunu istismar şüphelisi bakkal tutuklandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 11 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bakkal Muammer N. (63) tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

26.12.2023 - 14:50 | | İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)
Tokat’ta 2 kız çocuğunu istismar şüphelisi bakkal tutuklandı

Olay, dün ilçeye bağlı Ballıbağ köyünde yaşandı. Köyde bakkallık yapan Muammer N., iddiaya göre 11 ve 12 yaşındaki 2 kız çocuğunu istismar etti. Çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine jandarmaya şikayette bulunuldu. Jandarma ekipleri tarafından dün gözaltına alınan bakkal, bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Muammer N., tutuklanarak, Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. (DHA)

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