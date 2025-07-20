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Tokatlı gençten şaşırtan hareket! Tam 10 ton ürünü ücretsiz dağıttı!

20.07.2025 - 08:10Güncellenme Tarihi:
Tokatlı gençten şaşırtan hareket! Tam 10 ton ürünü ücretsiz dağıttı!

Tokatlı bir genç, kendi imkânlarıyla 10 ton ürünü ücretsiz dağıtarak büyük takdir topladı.

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Erbaa ilçesinde yaşayan Sefa Canbaz, vefat eden dedesi Hacı Hüseyin Canbaz'ın hayrına anlamlı bir etkinliğe imza attı.

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Cuma namazının ardından Erbaa Büyük Cami önünde vatandaşlara 10 tona yakın karpuzu ücretsiz olarak dağıttı. Kalabalık bir cemaatin katıldığı namaz sonrası cami çıkışında traktörle getirilen karpuzlar tek tek vatandaşlara ikram edildi.

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Bu hayrı rahmetli dedesi Hacı Hüseyin Canbaz'ın ruhu için yaptıklarını belirten Sefa Canbaz; "Dedemiz için 7-10 ton arası karpuzu satın alarak namazdan çıkan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyoruz" dedi.

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