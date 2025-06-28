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Tokat'a geldi, ücretsiz dağıttı: 26 ton 30 dakikada bitti

28.06.2025 - 16:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tokat'a geldi, ücretsiz dağıttı: 26 ton 30 dakikada bitti

Tokat’ta bir karpuz üreticisi vatandaşlara 26 ton karpuz dağıttı.

Tokat’ta 150 dönüm arazide karpuz üreten Mehmet Kutsal, bir tır dolusu karpuzu Zile ilçe merkezi meydanında halka dağıttı. Karpuz dağıtıldığını gören vatandaşlar tırın etrafını çevreledi, 30 dakikada 26 ton karpuz bitti. Geçtiğimiz yıl ilçe merkezinde 43 ton karpuz dağıtan Kutsal, bu yıl da iki kamyon karpuz dağıtacak.

Tokata geldi, ücretsiz dağıttı: 26 ton 30 dakikada bitti

Mehmet Kutsal, "Halkımız yesin diye bu yıl da karpuz dağıtımına devam ediyoruz. Geçen yıl da iki araba dağıtmıştık. Bu yıl 26 ton geldi. İnşallah önümüzdeki günlerde yine dağıtacağız. Hüseyin Kodak abimizle beraber dağıtıyoruz. O gönderiyor biz de burada dağıtıyoruz. Bu zamana kadar ki en lezzetli karpuzu ücretsiz dağıtıyoruz" dedi.

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