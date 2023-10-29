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TOGG sahipleri bir araya geldi! 100. yıl konvoyu yaptılar

Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG sahipleri, Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamalarındaki yerini aldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen TOGG sahipleri Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden konvoy halinde geçti.

29.10.2023 - 19:10 | | DHA
TOGG sahipleri bir araya geldi! 100. yıl konvoyu yaptılar

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, Cumhuriyet'in 100. Yılı kutlamalarındaki yerini aldı. 29 Ekim 2022'de banttan inen ve çekilişle sahiplerine teslim edilen TOOG'lar Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden konvoy halinde geçti. Saat 13.45'te Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Avrupa yakasında buluşan yüzlerce TOGG kullanıcısı konvoy halinde Anadolu Yakası'na geçti.

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