TikTok'taki olay büyük tepki çekmişti! Bakanlık duyurdu: Videodaki şahıs gözaltına alındı

TikTok'ta etkileşim uğruna bir kullanıcının kuzeni olduğunu söylediği küçük çocuğu dudağından öptüğü anları sosyal medya hesabından paylaşması tepkilere yol açtı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı TikTok kullanıcısının gözaltına alındığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Olayın sosyal medyada yayıldığı andan itibaren İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordinasyon içerisinde harekete geçmiştir.

Videodaki şahıs gözaltına alınmıştır. Çocuğun ailesi ile yapılan görüşmede videonun eski olduğu bilgisi edinilmiştir.

Meslek elemanlarımız tarafından aileye danışmanlık hizmeti verilmiştir. Psikolojik sağlığını artırmak adına aile yanında bulunan çocuğun durumu yakından takip edilmeye devam edilecektir.

Söz konusu Tiktok hesabı Bakanlığımızın girişimleri sonucu kapatılmıştır.

Bakanlık olarak sürecin yakın takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.