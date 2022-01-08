‘TikTok’ savcısı için HSK'dan jet karar! Videolardan sonra sosyal medya hesaplarını kapattı ama...

TikTok'ta yayımladığı videolarla gündem olan ve büyük tartışma yaratan ve Saltabaş'ın spor yaparken görüntülerinin de yer aldığı videoların özel hayata ilişkin olduğu, kişinin mesleğiyle ilgisinin bulunmadığını savunanlar olduğu gibi buna karşı çıkanlar da oldu. Saltabaş ise videoların yayılmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapattı.





GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ise Saltabaş hakkında “mesleğin şeref, onur ve saygınlığını bozduğu” gerekçesiyle inceleme başlattı. HSK 2. Dairesi, inceleme sonucu Saltabaş’ın geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verildiğini duyurdu.