TikTok fenomeni Hataylı Umutcan Kaptan öldürüldü

Olay, Rosa-Luxembourg Sokağı’nda akşam saat 20.25 sıralarında meydana geldi. Çevredekilerin silah seslerini duyarak polise haber vermesi üzerine, olay yerine gelen ekipler Kaptan’ı ağır yaralı halde buldu. Kaptan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinde 9 mm kalibre kovanlar buldu ve saldırının ardından iki şüphelinin Bel-Air Sokağı’na doğru kaçtığını tespit etti. Bobigny Savcılığı, organize çete cinayeti şüphesiyle soruşturma başlattı ve olayı Paris polisi devraldı. Hayatını kaybeden Hatay-Kırıkhan nüfusuna kayıtlı Umutcan Kaptan, TikTok’ta ‘Turkish93officiel’ adıyla tanınıyor ve 56 bin 400 takipçisi bulunuyordu.

Olayın ardından sosyal medyada birçok kişi başsağlığı dileklerini paylaştı.