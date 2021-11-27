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Ticaret Bakanlığı'ndan, 'yemek organizasyonu' açıklaması

Ticaret Bakanlığı'nca, "Ticaret Bakanlığı'nın 'yemek organizasyonu' ve 'eğlence' gibi bir desteği bulunmamaktadır. Bununla birlikte; Bakanlığımızın onayı ve bilgisi dışında Bakanlık logosunu kullananlar hakkında da gerekli idari incelemeler başlatılacaktır" açıklaması yapıldı.

27.11.2021 - 14:47 | | Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, (DHA)
Ticaret Bakanlığı'ndan, 'yemek organizasyonu' açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarında sektörel bir derneğin yemek organizasyonuyla ilgili bazı görüntülerin yer aldığı ve bu görüntülerin bakanlık ile ilişkilendirilmeye çalışıldığı belirtildi. Yemek organizasyonunun bakanlık tarafından desteklenmesinin söz konusu olmadığı belirtilerek, "Bahsi geçen yemek organizasyonu ve ortaya çıkan görüntünün Bakanlığımız tarafından desteklenmesi kesinlikle söz konusu değildir. Ticaret Bakanlığı'nın 'yemek organizasyonu' ve 'eğlence' gibi bir desteği bulunmamaktadır. Adı geçen derneğin kendi inisiyatifi ile düzenlediği anlaşılan, Bakanlığımızla ve Bakanlığımızın verdiği desteklerle hiçbir ilgisi bulunmayan söz konusu etkinliğinde ortaya çıkan görüntünün Ticaret Bakanlığı ile ilişkilendirilmesinin maksatlı olduğu değerlendirilmektedir. Bununla birlikte; Bakanlığımızın onayı ve bilgisi dışında Bakanlık logosunu kullananlar hakkında da gerekli idari incelemeler başlatılacaktır" denildi.

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