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THY'den flaş Ukrayna açıklaması! İptal edildi

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu.

24.02.2022 - 07:41 |
THY'den flaş Ukrayna açıklaması! İptal edildi

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan Savaş nedeniyle Türk Hava Yolları, Ukrayna'ya gerçekleştirilecek olan tüm uçuşların iptal edildiğini açıkladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" dedi.

RUSYA HAVA, KARA VE DENİZ'DEN HAREKAT GERÇEKLEŞTİRİYOR

Rusya, Ukrayna'nın başta Dombas bölgesi olmak üzere Kiev, Odessa, Kharkiv kentlerine saldırı gerçekleştiriyor. Seyir füzeleri ve askeri olarak da harekata geçen Rusya Odessa'da da donanmayı vurduğu iddia edildi. Çeşitli askeri havaalanlarının da hedef alındığı bildiriliyor.

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