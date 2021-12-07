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THY uçağında panik! Büyük tehlike atlattı

Son dakika haberi... THY'nin Frankfurt-İstanbul seferini gerçekleştiren 152 yolcusu bulunan uçak hidrolik sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle havalimanına gerçekleştirdiği iniş sırasında tehlike atlattı.

07.12.2021 - 14:53 | | İHA
THY uçağında panik! Büyük tehlike atlattı

Türk Havayollarının İstanbul-Frankfurt seferini yapan TK 1587 sefer sayılı uçağında hidrolik sitemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle inişte büyük tehlike atlattı.

Hidrolik sistemlerinde arıza olmasına rağmen Frankfurt havaalanına inen yolcu uçağı için havaalanında itfaiye tarafından önlemler alındı. Uçağın frenleme ve tekerlekleri açan hidrolik sistemini kontrole eden sağ motor açılarak arızanın nedeni kontrol edildi. Uçak çekici yardımıyla açık piste alındı ve 152 yolcu tahliye edildi.

THY, büyük tehlike atlattı

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