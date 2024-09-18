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THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı

THY'nin İstanbul-Londra seferini yapacak uçağında olay çıkaran ve kara listeye alınan B.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

18.09.2024 - 08:00 | | DHA
THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı

THY'nin 14 Eylül'deki İstanbul-Londra seferini yapacak uçağında olay çıkaran B.G. kara listeye alınmıştı. B.G. hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Mala zarar verme' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. B.G. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı öğrenildi.

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