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THY, İsrail uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı

Türk Hava Yolları (THY), İsrail'deki gösteriler sonrası Ben Gruion Havalimanı'nda da grev başlatıldı. THY, grev nedeniyle İsrail'e uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı.

27.03.2023 - 15:31 | | DHA
THY, İsrail uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması üzerine yüz binlerce İsrailli sokaklara döküldü. İsrail'in uluslararası havalimanı Ben Gurion'da hükümetin yargı düzenlemesine tepki olarak başlatılan grev nedeniyle seferler durduruldu. Gelişmeler üzerine THY'nin bugün yapılması planlanan TK-786 İstanbul-Tel Aviv, TK-787 Tel Aviv-İstanbul, TK -794 İstanbul-Tel Aviv, TK- 795 Tel Aviv-İstanbul, TK -7708 Sabiha Gökçen-Tel Aviv, TK- 7709 Tel Aviv- Sabiha Gökçen seferleri iptal edildi.

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