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Thodex iddianamesi kabul edildi

Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan 40 bin 564’er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

05.04.2022 - 17:10 |
Thodex iddianamesi kabul edildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Faruk Fatih Özer’in Thodex kripto para uygulaması üzerinden müşterileri dolandırıp Arnavutluk’a kaçması üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 268 sayfalık iddianamede aralarında Faruk Fatih Özer ile ağabey Güven Özer ve abla Serap Özer’in de bulunduğu 21 kişi ‘şüpheli’, 2027 kişi ise ‘müşteki’ sıfatıyla yer aldı.

3 AYRI SUÇTAN 40 BİN 564’ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede 21 şüphelinin 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından toplamda 12 bin 164 yıldan 40 bin 564’er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

356 MİLYON LİRA ZARAR OLUŞTU

İddianamede, Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) bünyesinde işlenen bu suçlardan el edilen tüm malvarlığı değerlerinin müsaderesi talep edildi. İddianamede bu suçlar sebebiyle toplam 356 milyon TL değerinde zarar oluştuğu kaydedildi.

61 KİŞİ HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Başsavcılık, ayrıca soruşturmaya dahil edilen 61 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Hazırlanan iddianameyi Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Böylece 21 şüpheli hakkında 40 bin 564’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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